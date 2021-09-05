06 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya 6-0 Ermenistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Ermenistan’a fark attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 Giriş Tarihi: 05.09.2021

Almanya Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Ermenista'a gol oldu yağdı adeta. Panzerler rakibini, 6. ve 15. dakikalarda Gnabry, 35. dakikada Reus, 45. dakikada Werner, 52. dakikada Hofmann ve 90+1. dakikada Adeyemi'nin golleriyle 6-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda gecenin en farklı skorlarından biri çıktı. Stuttgart'taki Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçta Almanya, Ermenistan'ı 6-0'lık skorla bozguna uğrattı.

Almanya'ya zaferi getiren goller 6. ve 15. dakikalarda Gnabry, 35. dakikada R3us, 45. dakikada Werner, 52. dakikada Hofmann ve 90+1. dakikada Adeyemi'den geldi.

Maça çıkarken lider olan Ermenistan'ı geçen Almanya, 12 puanla zirveye yerleşirken, Ermenistan ise ilk yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçlarında ALmanya deplasmanda İzlanda'yı devirmeye çalışacakken, Ermenistan ise evinde Lihtenştayn'ı konuk edecek.
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