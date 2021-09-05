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DÜNYADAN FUTBOL

İsviçre 0-0 İtalya (MAÇ SONUCU-ÖZET) İtalya yenilmez rekorunu 36 maçla kırdı

İtalyanlardan inanılmaz rekor! İsviçre maçında...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 Giriş Tarihi: 05.09.2021

İtalya son EURO 2020 şampiyonluğunun ardından rekorlara devam ediyor. Roberto Mancini'nin öğrencileri İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı.

EURO 2020 Şampiyonu İtalya, milli takım seviyesinde önemli bir rekoru da eline geçirdi.

İsviçre deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı.

Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 12 gol gördü.
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