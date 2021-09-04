04 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juan Roman Riquelme'den flaş iddia! "Lionel Messi Barcelona'ya geri dönecek"

Flaş Messi iddiası! Barcelona’ya geri dönecek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

Barcelona ile sözleşmesi sona erdikten sonra Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin futbolunun efsanesi Juan Roman Riquelme, oyuncunun Barcelona'ya geri döneceğini söyledi. İşte detaylar...

Arjantin futbolunun efsanelerinden Juan Roman Riquelme, PSG'ye giden Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini söyledi.

Messi'nin "kazanmak" için PSG'ye gittiğini kaydeden Riquelme, "Messi bu oyunu oynamayı seviyor, o en iyisi. PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ve sonra Barcelona'ya geri dönerek emekli olacak. PSG, Messi ile kazanamazsa, bir daha kazanamaz" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, yeni takımındaki ilk maçına Reims karşısında çıktı ve Arjantinli futbolcu 24 dakika sahada kaldı.

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