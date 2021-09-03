Venezuela-Arjantin maçında Lionel Messi'ye çok sert faul!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin Venezuela'yı ağırladı ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçta Lionel Messi'ye yapılan bir faul ise tepki çekti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 9. hafta mücadelesinde Venezuela ile Arjantin karşı karşıya gelirken, Messi'ye yapılan sert faul maçın önüne geçti.

Olímpico de la UCV Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 31. dakikasında gelişen Arjantin atağında Lionel Messi, rakip ceza sahası yayının üstünde şık bir çalımla Luis Adrian Martinez'den sıyrılmayı denedi. Pozisyonda Messi'nin üzerine kontrolsüz bir şekilde koşan Martinez, Messi'nin sol ayağına sert bir müdahalede bulunarak rakibini düşürdü.

Acı içinde yerde kalan Messi, tedavisinin ardından oyuna devam ederken, Martinez ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Venezuelalı futbolcunun bu hareketi, futbolseverler tarafından büyük tepki çekti.

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