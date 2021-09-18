18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Olympiakos Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı!

Rodrigues’in yeni adresi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos, orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Rodrigues, sarı-kırmızılı takımla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympiakos, orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Yunan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Rodrigues, sarı-kırmızılı takımla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Rodrigues, kariyerlerini Yunan ekibinde sürdüren eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın takım arkadaşı oldu.

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