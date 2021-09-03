Manchester United'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo adını tarihe yazdırdı!

Geçtiğimiz günlerde Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın İrlanda ile oynadığı maçta 2 gol atarak milli takımlar tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu. Milli takımda 111 gole ulaşan Ronaldo bu alandaki başarısıyla Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. İtalya Serie A ekibi Juventus'tan İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, adını tarihe yazdırdı. Portekizli dünya yıldızı, ülkesinin İrlanda ile oynadığı maçta 2 gol kaydetti ve 111 gole ulaştı. 36 yaşındaki oyuncu bu alandaki başarısıyla Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

İrlanda'ya attığı 2 golle ülkesi Portekiz'le 111 gole ulaşan Ronaldo, milli takımlar tarihinin en golcüsü olmuştu. Ronaldo bu başarısıyla Guinness Dünya Rekorları Kitabına adını yazdırdı.

2-1 kazandıkları maçta rekor kıran 36 yaşındaki futbol efsanesi, maç sonu yaptığı açıklamada, "Dünya rekoru kıran biri olarak tanınmak her zaman güzeldir. Şimdi sayıları daha da yükseltmeye çalışalım" diye konuştu.

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