03 Eylül 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Manchester United'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo adını tarihe yazdırdı!
Geçtiğimiz günlerde Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın İrlanda ile oynadığı maçta 2 gol atarak milli takımlar tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu. Milli takımda 111 gole ulaşan Ronaldo bu alandaki başarısıyla Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. İtalya Serie A ekibi Juventus'tan İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, adını tarihe yazdırdı. Portekizli dünya yıldızı, ülkesinin İrlanda ile oynadığı maçta 2 gol kaydetti ve 111 gole ulaştı. 36 yaşındaki oyuncu bu alandaki başarısıyla Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.
İrlanda'ya attığı 2 golle ülkesi Portekiz'le 111 gole ulaşan Ronaldo, milli takımlar tarihinin en golcüsü olmuştu. Ronaldo bu başarısıyla Guinness Dünya Rekorları Kitabına adını yazdırdı.
2-1 kazandıkları maçta rekor kıran 36 yaşındaki futbol efsanesi, maç sonu yaptığı açıklamada, "Dünya rekoru kıran biri olarak tanınmak her zaman güzeldir. Şimdi sayıları daha da yükseltmeye çalışalım" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası