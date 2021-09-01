02 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hareket! Rakibine tokat attı
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk eden Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle maça damga vurdu. Tecrübeli oyuncu, takımının kazandığı penaltı öncesi topa dokunan Dara O'Shea'e tokat attı. İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Portekiz, gruptaki 4. maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.
Estadio Do Algarve'de oynanan mücadelede Portekiz'in penaltı kazanması sonrası yaşanan olay maça damga vurdu.
Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, penaltı atışından önce topa vuran İrlandalı futbolcu John O'Shea'e tokat attı. Maçın hakemi Matej Jug, olay sonrası kartına başvurmazken iki oyuncu da uyarı aldı.
Topun başına geçen Ronaldo, 15. dakikada kullanılan penaltı atışından faydalanamadı.
İşte o anlar:
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