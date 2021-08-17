19 Ağustos 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un rakibi Roma Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı!
İtalya Ligi takımlarından Roma, Chelsea altyapısından yetişen Nijerya asıllı İngiltereli forvet Tammy Abraham'ı transfer ettiğini açıkladı. Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor'un da rakibi olan İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro bonservis ödedi. | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin altyapısından yetişen Tammy Abraham, takımından ayrıldı. 23 yaşındaki golcü, Roma'ya transfer oldu.
Roma sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abraham'ın 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
Öte yandan Roma'nın, Abraham için 40 milyon euro bonservis ödediği kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası