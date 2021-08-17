19 Ağustos 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un rakibi Roma Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı!

Trabzonspor’un rakibi Roma’dan dev transfer!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

İtalya Ligi takımlarından Roma, Chelsea altyapısından yetişen Nijerya asıllı İngiltereli forvet Tammy Abraham'ı transfer ettiğini açıkladı. Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor'un da rakibi olan İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro bonservis ödedi. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin altyapısından yetişen Tammy Abraham, takımından ayrıldı. 23 yaşındaki golcü, Roma'ya transfer oldu.

Roma sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abraham'ın 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Öte yandan Roma'nın, Abraham için 40 milyon euro bonservis ödediği kaydedildi.

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