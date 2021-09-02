Norveç 1-1 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Norveç ve Hollanda yenişemedi!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 4. maçında Norveç ile Hollanda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı'mızın rakipleri 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımı'mızın G Grubu'ndaki rakipleri Norveç ve Hollanda kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Norveç'in golünü 20. dakikada Erling Haaland atarken, Hollanda'nın golü ise 37. dakikada Davy Klaassen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte iki ekip de 7 puana yükseldi. Averaj farkıyla Hollanda ikinci sıradaki yerini korurken, Norveç ise 4. sıradayer aldı.

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