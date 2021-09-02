02 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Norveç 1-1 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Norveç ve Hollanda yenişemedi!

Norveç ve Hollanda yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 4. maçında Norveç ile Hollanda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı'mızın rakipleri 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımı'mızın G Grubu'ndaki rakipleri Norveç ve Hollanda kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Norveç'in golünü 20. dakikada Erling Haaland atarken, Hollanda'nın golü ise 37. dakikada Davy Klaassen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte iki ekip de 7 puana yükseldi. Averaj farkıyla Hollanda ikinci sıradaki yerini korurken, Norveç ise 4. sıradayer aldı.

4. Maçlar tamamlandı! İşte gruptaki puan durumu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Boateng’in yeni takımı belli oldu! Boateng'in yeni takımı belli oldu!
MANU’dan Ronaldo talebi! MANU'dan Ronaldo talebi!
Ronaldo transferi sonrası konuştu! Ronaldo transferi sonrası konuştu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör