İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kırmızı Şeytanlar Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. İngiliz devinin resmi sosyal medya hesabından transfer resmen açıklandı. Yapılan açıklamada yıldız oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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JUVENTUS'TAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ronaldo ile yollarını ayıran Juventus, transferin detaylarını paylaşmıştı. Torino ekibi Manchester United'ın kendilerine 5 yıllık ödeme planı ile 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. Bunun yanında performansa dayalı olarak 8 milyon Euro da bonus bulunuyor.

Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.

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