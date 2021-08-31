31 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Tottenham Emerson Royal'ı kadrosuna kattı

Tottenham Emerson Royal’ı kadrosuna kattı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Son dakika spor haberleri: İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Barcelona forması giyen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Emerson Royal'ı transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transfer için başkent temsilcisinin kasasından 25 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

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