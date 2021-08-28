West Ham United - Crystal Palace maçı CANLI YAYIN
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında West Ham United ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. West Ham United - Crystal Palace maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında West Ham United - Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. London Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
WEST HAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
West Ham United - Crystal Palace maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
WEST HAM - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER
West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio.
Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Gallagher, Kouyaté, McArthur; Ayew, Benteke, Zaha.
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