28 Ağustos 2021, Cumartesi

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West Ham United - Crystal Palace maçı CANLI YAYIN

West Ham United-Crystal Palace | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında West Ham United ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. West Ham United - Crystal Palace maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında West Ham United - Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. London Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

WEST HAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Crystal Palace maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

WEST HAM - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER

West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Gallagher, Kouyaté, McArthur; Ayew, Benteke, Zaha.

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