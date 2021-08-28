28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Manchester City maçı hangi kanalda? Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta? Şifresiz mi?
İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Geride kalan 2 maçta da 3 puan Manchester City, 2 maçının 2'sini de kaybeden Arsenal'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta? Şifresiz mi? İşte maç öncesinde öne çıkan tüm detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında heyecan dolu bir maç oynanacak. Son şampiyon Manchester City, sahasında lige kötü başlayan Arsenal'i ağırlayacak.
MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - Arsenal maçı saat 14:30'da S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CITY - ARSENAL 11'LERİ
M. City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; B.Silva, Rodri, Grealish; Mahrez, Jesus, Sterling
Arsenal: Leno; Cedric, Holding, Mari, Tierney; Sambi, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang
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