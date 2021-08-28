Premier Lig'de heyecan dorukta! West Ham United - Crystal Palace maçı A Spor'da
İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk 2 maçında 6 puan toplayan ve averajla lider konumda bulunan West Ham United, 1 puanı bulunan Crystal Palace karşısında. Nefes kesecek olan bu mücadele ise HD kalitesiyle A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Ligin 3. haftasında 6 puanla lider konumda bulunan West Ham United, sahasında 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Crystal Palace'ı konuk edecek.
Kadrosuna Michail Antonio, Andriy Yarmolenko, Manuel Lanzini, Pablo Fornals, Tomas Soucek ve Declan Rice'ı barındıran West Ham, bu maçı da kazanarak 3'te 3 yapmanın peşinde. Öte yandan Jordan Ayew, Benteke, Wilfried Zaha ve arkadaşları, bu maçı kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini almanın peşinde.
Nefes kesecek olan bu mücadele saat 17.00'de naklen ve sadece, HD kalitesiyle A Spor'da yayınlanacak.
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