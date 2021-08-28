28 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 2 - 2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Londra derbisinde kazanan çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında West Ham United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maç, gol düellosuna sahne oldu. 2-2 biten Londra derbisinde, West Ham'ın golleri, Pablo Fornals ve Michail Antonio'dan geldi. Palace'ın gollerini ise Conor Gallagher kaydetti. İşte maçın golleri... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Ligin 3. haftasında West Ham United ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. West Ham United, Crystal Palace karşısında 39. dakikada Pablo Fornals'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Palace, 58. dakikada Conor Gallagher ile cevap verdi. West Ham United, 67. dakikada Michail Antonio ile yeniden öne geçse de 70. dakikada sahneye çıkan Conor Gallagher, skoru eşitledi ve durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve Londra derbisi 2-2 sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | West Ham United 1 - 0 Crystal Palace
GOL | West Ham United 1-1 Crystal Palace
GOL | West Ham United 2-1 Crystal Palace
GOL | West Ham United 2-2 Crystal Palace

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