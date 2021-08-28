28 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 5-0 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City Arsenal kalesine gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı konuk etti. Son şampiyon, Arsenal kalesine adeta gol oldu yağdı. Manchester City maçı 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, İlkay Gündoğan, Ferran Torres (2), Gabriel Jesus ve Rodri'den geldi. Arsenal'da Xhaka kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti.

Haftanın açılış karşılaşmasında, geçen sezonun şampiyonu Manchester City, Arsenal'ı ağırladı.

İlkay Gündoğan'ın 7 ve Torres'in 12. dakikadaki golleriyle iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, Arsenal'dan Xhaka'nın 35. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun tüm kontrolünü eline aldı.

Manchester City, 43. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Rodri ve 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Torres'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City puanını 6'ya çıkarırken, Arsenal 3. maçında da puan alamadı.

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