14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 5-1 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ManU'da Bruno Fernandes ve Paul Pogba şov!

Fernandes ve Pogba şov yaptı ManU farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Manchester United, sahasında Leeds United'ı 5-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Kırmızı Şeytanlar'da Bruno Fernandes 3 gol, Paul Pogba ise 4 asistle maça damga vurdu.

Premier Lig'in açılış haftasında Manchester United ile Leeds United, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 30, 54 ve 60. dakikadalarda Bruno Fernandes, 52. dakikada Mason Greenwood ve 68. dakikada Fred'in attığı gollerle 5-1 mağlup ederek sezona 3 puanla giriş yaptı. Konuk takımın tek golünü ise 48. dakikada Luke Ayling kaydetti.

Kırmızı Şeytanlard'a Bruno Fernandes hat-trick yaparken, Paul Pogba da 4 asistle yıldızlaştı.

POGBA TARİHE GEÇTİ

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Leeds United maçında yaptığı 4 asistle Premier Lig'de bir maçta 4+ asist yapan ilk Manchester United futbolcu olmuştu.

Premier Lig'de daha önce Dennis Bergkamp, Jose Antonio Reyes, Cesc Fabregas, Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla ve Harry Kane bir maçta 4+ asist yapma başarısı göstermişti.

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