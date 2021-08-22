İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Roma ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Roma ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Fiorentina maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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