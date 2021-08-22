Lyon 3-3 Clermont (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lyon 1 puana razı oldu!

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lyon ile Clermont kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadelede 3-1 öne geçmesine karşın skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Ligue 1'in 3. hafta karşılaşmasında Lyon sahasında Clermont'u ağırladı. 6 gol çıkan mücadele 3-3 skorla bitti.

Lyon'un gollerini 5. (p) ve 21. dakikada Moussa Dembele, 45+1'de ise Paqueta kaydetti. Clermont'un golleri ise 12. dakikada Diomande (k.k), 80 ve 90+1. dakikada ise Rashani kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 hafta sonunda Lyon galibiyetle tanışamadı ve 2 puana yükseldi. Clermont ise namağlup serisini sürdürdü ve 7 puana ulaştı.

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