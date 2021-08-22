İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın golleri 30. dakikada Fred (kendi kalesine) ve 55. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta Everton'a mağlup olan Southampton bu skorla ligdeki ilk puanını almış oldu. Öte yandan Manchester United ise Leeds United galibiyetinin ardından puanını 4'e yükseltmiş oldu.

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