23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 1-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ManU’ya Southampton şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın golleri 30. dakika Fred (kendi kalesine) ve 55. dakikada Mason Greenwood'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın golleri 30. dakikada Fred (kendi kalesine) ve 55. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta Everton'a mağlup olan Southampton bu skorla ligdeki ilk puanını almış oldu. Öte yandan Manchester United ise Leeds United galibiyetinin ardından puanını 4'e yükseltmiş oldu.

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