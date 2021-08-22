Lille Teknik Direktörü Gourvennec'ten Burak Yılmaz sözleri!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Gourvennec, milli yıldızımız Burak Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Burak ile yaptığımız görüşmeler açık ve net. Ayrılmayacağını söyledi." dedi.
Lille'de ilk sezonunda kaptanlık yapan ve şampiyonluğun mimarlarında Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceğine ilişkin teknik direktör Jocelyn Gourvennec Saint-Etienne maçı sonrası açıklamada bulundu.
Gourvennec açıklamasına Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler söyleyerek başlarken, "Burak düzenli olarak verim sağlayan bir futbolcu. Takım için önemi ortada. Harika bir profesyonel ve hücum liderimiz. Takımın ona ihtiyacı var. Tam kollektif bir oyuncu. Bu maçta bir kez daha gösterdi." değerlendirmesini yaptı.
"HER ŞEYE İZİN VERİLEBİLİR"
Gourvennec açıklamasında Burak Yılmaz'ın eski hocası Galtier'in takımı Nice'e gideceğine ilişkin sorulara yanıt vererek, "Burak ile yaptığımız görüşmeler açık ve net. Ayrılmayacağını söyledi. Transfer döneminin sonlarına gelinirken her şeye izin verilebiliyor, bunu biliyoruz ve bu benim kontrolümde değil" açıklamasını yaptı.
GALTIER'İN BURAK YILMAZ SÖZLERİ
Gourvennec'in açıklamalarından, Nice ile ilgili gelişmelerin varlığı kesinlik kazanırken teknik direktör Galtier'in son açıklamaları akıllara geldi. Galtier Burak Yılmaz ile ilgili "Burak Yılmaz ile ilgili çok şey okuyorum. İyi bir oyuncu beni arayıp, benimle çalışmak istediğini söylerse, ben pozitif bir reaksiyon veririm. Bu kadar basit." açıklamasını yaparak transferin ilk kıvılcımını çıkarmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası