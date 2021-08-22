23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi oraya mı gidecek? 2 yıl sonra...

Messi oraya mı gidecek? 2 yıl sonra...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve Paris Saint-Germain'e (PSG) imza atan Lionel Messi, flaş bir hamlede bulundu. Arjantinli yıldız Miami'den 6 tane lüks daire alırken, Fransız temsilcisine imza atmadan önce David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'den de teklif almıştı.

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'in yolunu tutan Messi'nin sonraki durağı da netleşti.

Fransız devi ile iki yıllık kontrat imzalayan Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'den de teklif almıştı. Arjantinli'nin gelecek planı için Miami'den 6 lüks daire aldığı öğrenildi.

Hocasından Burak Yılmaz sözleri! haberin devamı

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