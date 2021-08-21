İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı Inter ile Genoa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Inter ile Genoa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Genoa maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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