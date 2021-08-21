İtalya Serie A'nın 1. haftasında Hellas Verona sahasında Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Hellas Verona ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Sassuolo maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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