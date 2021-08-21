İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Empoli ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Empoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Empoli ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Empoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMPOLI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Empoli - Lazio maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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