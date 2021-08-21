İngiltere Premier Lig'de heyecan başlıyor! Leeds United Everton maçı A Spor'da

Dünyanın 1 numaralı ligi İngiltere Premier Lig, A Spor'da ekranlara gelecek. Her cumartesi saat 17.00'de bir maç canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI A SPOR'DA!

Dev heyecan Leeds United-Everton maçıyla start alacak. Manchester United'a deplasmanda 5-1 boyun eğen Marcelo Bielsa'nın ekibi, Southampton'ı 3-1'lik skorla geçen Everton'ı konuk edecek.

PREMIER LİG'İN TÜM ÖZETLERİ DE A SPOR'DA OLACAK!

Bu hafta Leeds United-Everton maçını A Spor'dan canlı izleyebilecek futbolseverler, İngiltere Premier Lig'in tüm özetlerini de yine A Spor'da izleyebilecek.

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United-Everton arasında oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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