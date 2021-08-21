İngiltere Premier Lig'de heyecan başlıyor! Leeds United Everton maçı A Spor'da
İngiltere Premier Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. Dünyanın 1 numaralı liginde, her hafta cumartesi günü saat 17.00'deki bir maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İlk hafta Manchester United'a 5-1 yenilen Leeds United, Southampton'ı 3-1'le geçen Everton'ı konuk edecek. Leeds United-Everton maçı A Spor'dan naklen yayınlacak. Maçla ilgili tüm detaylar ise aspor.com.tr'de olacak. Ayrıca Premier Lig'deki tüm maçların özet görüntüleri de yine A Spor'dan yayınlanacak. İşte detaylar...
Dünyanın 1 numaralı ligi İngiltere Premier Lig, A Spor'da ekranlara gelecek. Her cumartesi saat 17.00'de bir maç canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.
LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI A SPOR'DA!
Dev heyecan Leeds United-Everton maçıyla start alacak. Manchester United'a deplasmanda 5-1 boyun eğen Marcelo Bielsa'nın ekibi, Southampton'ı 3-1'lik skorla geçen Everton'ı konuk edecek.
PREMIER LİG'İN TÜM ÖZETLERİ DE A SPOR'DA OLACAK!
Bu hafta Leeds United-Everton maçını A Spor'dan canlı izleyebilecek futbolseverler, İngiltere Premier Lig'in tüm özetlerini de yine A Spor'da izleyebilecek.
LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leeds United-Everton arasında oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
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