İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 4-2 kazandı.

Premier Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Newcastle United sahasında West Ham United'ı ağırladı. Mücadeleyi West Ham 4-2 kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Cresswell, 53'te Benrahma, 63'te Soucek ve 66. dakikada Antonio kaydetti. Newcastle'ın golleri ise 5. dakikada Wilson ve 40'te Murphy'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte West Ham United sezona 3 puanla başlarken, N. United ise puansız kapattı.

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