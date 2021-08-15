17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 1-0 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Mainz tek attı 3 aldı!

Mainz Leipzig’i tek golle geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Mainz ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

Bundesliga'nın ilk hafta mücadelesinde Mainz 05 sahasında RB Leipzig'i konuk etti. Karşılaşmayı Mainz 1-0 kazandı.

Mainz'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Niakhate kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Mainz 3 puanı hanesina yazdırırken, Leipzig ise sezona puansız başladı.

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