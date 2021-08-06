06 Ağustos 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Manchester City'nin yeni 10 numarası Jack Grealish rekor bonservis bedeliyle transfer oldu!

City’nin yeni 10 numarası rekor bonservisle geldi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.08.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, yeni 10 numarasını buldu. Maviler, bir başka Ada ekibi Aston Villa'dan Jack Grealish'i transfer etti. Bu transferle birlikte aynı zamanda Premier Lig rekoru da kırılmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Aston Villa'nın Milli yıldızı Jack Grealish, rekor bir bedelle Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 25 yaşındaki oyuncu Manchester City'ye 100 milyon Sterlin (117 milyon Euro) bedelle geçti.

Rekor transfer bitiyor! Grealish Manchester City'de

POGBA'NIN REKORUNU KIRDI

Gelen bilgilere göre bu transfer için Manchester City 100 milyon sterlin (117 milyon Euro) bonservis ödeyecek. Böylece Manchester United'ın Pogba için ödediği 105 milyon Euro'luk rekorun yeni sahibi Grealish oldu.

Jach Grealish aynı zamanda yine Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire'a ödediği 87 milyon Euro'luk bedeli de geçip en pahalı İngiliz oyuncu unvanına da sahip oldu

EURO 2020'DE 2 ASİST

Aston Villa forması altında son iki sezonda 17 gol - 20 asist yapan Jack Grealish, Euro 2020'de final oynayan İngiltere A Milli Takımı kadrosunda da yer almış ve iki asist yapmıştı.

Grealish Manchester City'de 10 numaralı formayı giyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona fiyatını belirledi! 17 yaşındaki futbolcu için 500 milyon Euro... Barcelona fiyatını belirledi! 17 yaşındaki futbolcu için 500 milyon Euro...
Lionel Messi Barcelona’dan ayrıldı! Lionel Messi Barcelona'dan ayrıldı!
Çağlar attı Leicester kazandı! Çağlar attı Leicester kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör