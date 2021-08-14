14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 1-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Çağlar Söyüncü'lü Leicester galibiyetle başladı

Çağlar’lı Leicester galibiyetle başladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Leicester City ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Leicester 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Leicester City sahasında Wolverhampton'ı ağırladı. Mücadeleyi Leicester City 1-0 kazandı.

Leicester City'e galibiyeti getiren golü 41. dakikada Jamie Vardy kaydetti. Aynı zamanda İngiliz ekibinde forma giyen temsilcimiz Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Leicester City sezona 3 puanla başladı. Wolves ise ilk haftayı puansız kapattı.

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