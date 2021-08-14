İngiltere Premier Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Leicester City ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Leicester 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.