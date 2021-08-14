14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 1-2 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Brighton ikinci yarı açıldı!

Brighton ikinci yarı açıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Burnley ile Brighton kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Premier Lig'in ilk hafta maçında Burnley sahasında Brighton'ı ağırladı. Mücadele Brighton'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Maupay ve 78'de Mac Allister kaydetti. Burnley'in tek golü ise 2. dakikada Tarkowski'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Brighton 3 puanı hanesine yazdırırken, Burnley ise haftayı puansız kapattı.

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