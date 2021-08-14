14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET) | U. Berlin ile Leverkusen yenişemedi!

U. Berlin ile Leverkusen yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bundesliga'nın ilk haftasında Union Berlin sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Union Berlin'in golünü 7. dakikada Awoniyi atarken, Bayer Leverkusen'in golü ise 12. dakikada Diaby'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanları paylaştı ve 1'er puanı hanesine yazdırdı.

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