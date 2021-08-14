14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Watford 3-2 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Watford 3-2 Aston Villa MAÇ SONUCU - ÖZET
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Watford, sahasında Aston Villa'yı Bonaventure Dennis, Sarr ve Hernandez'in golleriyle 3-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Premier Lig'de 2021/2022 sezonunu ilk haftasında Watford, Vicarage Road'da Aston Villa'yı konuk etti. 5 golün atıldığı mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 10. dakikada Emmanuel Bonaventure Dennis, 42. dakikada Ismaila Sarr ve 67. dakikada Cucho Hernandez'in attığı gollerle 3-2 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Konuk takımın 70. dakikada John McGinn ve 90+7. dakikada penaltıdan Danny Ings ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

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