14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi UEFA'dan yeni karar! Finansal Fair Play tarih mi oluyor?

UEFA’dan yeni karar! Finansal Fair Play tarih mi oluyor?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

UEFA'nın maddi adaletsizliği önlemek amacıyla 11 yıl önce yürürlüğe sürdüğüFinansal Fair Play kuralı (FFP) kalkabilir. UEFA, ülkemizde özellikle büyük takımlarımızın yıllardır uyum sağlamaya çalıştığı FFP kuralı yerine alternatif bir çözüm üretti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA, çıktığı günden bu yana tartışma konusu olan Financial Fair Play kurallarına alternatif olabilecek yeni düzen ile ilgili teklifini önümüzdekik aydan itibaren sunacak.

The Times'ın haberine göre yeni planlanan sistemde Avrupa'daki takımlar gelirlerinin yüzde 70'ini maaşlara harcayabilecek bir sınır çizileceği ifade ediliyor. Belirlenen bu sınırı ihlal eden kulüplere ise aşılan sınır kadar veya daha fazlasını bir havuzda toplanacak şekilde 'lüks' vergisine benzer bir sistemle toplama cezası uygulayacak.

Yeni belirlenen kuralın kulüpler ve Federasyonlara sunularak 11 yıldır devam eden Financial Fair Play kurallarının yerini alması bekleniyor.

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