25 Ağustos 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Real Sociedad Alexander Sörloth transferini açıkladı

Sörloth transferi açıklandı! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

Son dakika spor haberleri: İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, Leipzig forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Alexander Sörloth'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'de iki sezon önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuş ancak Alman ekibinde bir türlü istenilen peformansı sağlayamamıştı. Adı uzunca bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Real Sociedad, Norveçli golcünün kiralandığını resmen duyurdu.

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