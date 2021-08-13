14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Virgil van Dijk'ın sözleşmesini uzattı!

Ve van Dijk imzayı attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini yeniledi.

Liverpool Kulübü, 30 yaşındaki stoper Van Dijk'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Van Dijk, 2018'de 75 milyon sterlin karşılığında Southampton'dan transfer edilmişti. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, 8 maçta Liverpool forması giyebilmişti.

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