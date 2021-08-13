Radja Nainggolan resmen Royal Antwerp'te!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar aşamasında yer alacak Beşiktaş, kadrosunu da güçlendirmek istiyor. Son olarak Rachid Ghezzal'ın bonservisini alan ve Alex Teixeira'yı da İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, sol bek bölgesi için ise Haitam Aleesami'yi gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)