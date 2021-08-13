14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Radja Nainggolan resmen Royal Antwerp'te!

Nainggolan’ın yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Belçika ekiplerinden Royal Antwerp, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Radja Nainggolan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Inter'le sözleşmesi sona eren Radja Nainggolan'ı transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Bonservisi elinde olan Belçikalı oyuncu, ülkesinin takımlarından Royal Antwerp ile sözleşme imzaladı.

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