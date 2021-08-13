Beşiktaş'tan transferde Haitam Aleesami atağı!
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar aşamasında yer alacak Beşiktaş, kadrosunu da güçlendirmek istiyor. Son olarak Rachid Ghezzal'ın bonservisini alan ve Alex Teixeira'yı da İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, sol bek bölgesi için ise Haitam Aleesami'yi gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takviye istediği 9 mevkinin 7'sine oyuncu alan; forvet ve stoper için de arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi diğer taraftan 'fırsat transferleri' kovalıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre Inter ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalan dünyaca ünlü Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile görüşen siyah-beyazlıların gündemine şimdi de Norveçli sol bek Haitam Aleesami de geldi. Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da alınmasına onay verdiği Aleesami'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
HAITAM ALEESAMI KİMDİR?
31 Temmuz 1991 tarihinde Oslo'da dünyaya gelen Haitam Aleesami, kariyerine Skeid takımında başladı. Rostov'dan önce Fransa'da Amiens, İtalya'da Palermo ve İsveç'te Göteborg formaları giyen Aleesami'nin piyasa değeri 1.2 milyon euro. Tecübeli futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda da 31 maçta görev yaptı.
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