14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA 'en iyi adaylar' listesini açıkladı!

UEFA ’en iyi adaylar’ listesini açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2020-2022 sezonunda mevkilerinin en iyi oyuncularına verilecek ödüller için aday listelerini belirledi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yer aldığı oylamanın ardından dört mevki için üçer futbolcu aday gösterildi.

Kazanan futbolcular, ödüllerini 26 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının kura çekimi töreninde alacak.

Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (Chelsea)

Savunma: Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger (Chelsea), Ruben Dias (Manchester City)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho, N'Golo Kante (Chelsea)

Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

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