04 Ağustos 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Belenenses 1-3 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma hazırlık maçında galip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Hazırlık maçında Belenenses ile Roma kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Çizme temsilcisi 3-1 kazanırken galibiyeti getiren golleri Dzeko, Zaniolo ve Mayoral kaydetti.

Belenenses ile Roma hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Complexo Desportivo Belavista Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalyan ekibi Roma 3-1 kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren goller Dzeko, Zaniolo ve Mayoral'den geldi. Belenenses'in tek golünü Ndour kaydetti.

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