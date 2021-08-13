14 Ağustos 2021, Cumartesi
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Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar
İngiltere Premier Lig'de perde Brentford-Arsenal maçıyla açılıyor. Premier Lig'in yeni ekibi Brentford, geçtiğimiz sezonu 8. sırada tamamlayan Arsenal'i konuk edecek. Peki, Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Brentford Arsenal maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk maçında Arsenal, İngiltere Premier Lig'in yeni temsilcisi Brentford'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?
BRENTFORD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Brentford-Arsenal mücadelesini hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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