14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar

Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

İngiltere Premier Lig'de perde Brentford-Arsenal maçıyla açılıyor. Premier Lig'in yeni ekibi Brentford, geçtiğimiz sezonu 8. sırada tamamlayan Arsenal'i konuk edecek. Peki, Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Brentford Arsenal maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk maçında Arsenal, İngiltere Premier Lig'in yeni temsilcisi Brentford'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

BRENTFORD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Brentford-Arsenal mücadelesini hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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