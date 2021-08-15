17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 1-0 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev maçta kazanan Tottenham!

Dev maçta kazanan Tottenham!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

İngiltere Premier Lig'in ilk haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Tottenham sahasında Manchester City'i ağırladı. Sahaya Harry Kane'den yoksun çıkan Tottenham, Heung-Min Son'un attığı golle maçı 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham'la Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham sezona 3 puanla başlarken, M. City ise puansız başladı.

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