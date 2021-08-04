04 Ağustos 2021, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa 5-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Umut Bozok şov yaptı Kasımpaşa kazandı

Umut Bozok şov yaptı Kasımpaşa kazandı
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kasımpaşa 5-1 kazandı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İstanbul temsilcileri, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde karşılaştı.

Kasımpaşa, 23. dakikada Kevin Varga, 29. dakikada Yusuf Erdoğan ve 36. dakikada Umut Bozok'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı. Lacivert-beyazlı ekip, Umut'un 50. dakikada attığı golle farkı 4'e çıkardı: 4-0. Fatih Karagümrük, 55. dakikada Andrea Bertolacci'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 4-1'e getirdi. Umut Bozok, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 3'üncü, takımının ise 5'inci golünü kaydetti: 5-1. Kalan bölümde 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

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