01 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lille - PSG Süper Kupa maçında Burak Yılmaz'dan asist!

Süper Kupa'da Burak Yılmaz farkı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

Fransa Süper Kupa maçında Lille ile PSG kozlarını paylaştı. Lille, 44. dakikada Xeka'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Xeka'nın attığı golde asisti yapan futbolcu oldu. | Son dakika spor haberleri

Fransa Süper Kupası'nda lig şampiyonu Lille ile kupa şampiyonu PSG karşı karşıya geldi.

Fransız ekibi Lille, maçın 44. dakikasında Xeka'nın şık golüyle 1-0 öne geçti.

Lille'in golünde asisti yapan oyuncu ise milli futbolcumuz Burak Yılmaz oldu.

Son dakika spor haberi: Filistin'e destek olan Achraf Hakimi'ye PSG - Lille maçında çirkin protesto!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hakimi'ye PSG - Lille maçında çirkin protesto! Hakimi'ye PSG - Lille maçında çirkin protesto!
Lille - PSG | CANLI Lille - PSG | CANLI
Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu! Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör