01 Ağustos 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Lille - PSG Süper Kupa maçında Burak Yılmaz'dan asist!
Fransa Süper Kupa maçında Lille ile PSG kozlarını paylaştı. Lille, 44. dakikada Xeka'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Xeka'nın attığı golde asisti yapan futbolcu oldu. | Son dakika spor haberleri
Fransa Süper Kupası'nda lig şampiyonu Lille ile kupa şampiyonu PSG karşı karşıya geldi.
Fransız ekibi Lille, maçın 44. dakikasında Xeka'nın şık golüyle 1-0 öne geçti.
Lille'in golünde asisti yapan oyuncu ise milli futbolcumuz Burak Yılmaz oldu.
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