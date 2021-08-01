01 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-0 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'Kral'ın asisti Lille'e kupayı getirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

Fransa Süper Kupası finalinde son şampiyon Lille ile kupa şampiyonu PSG karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz'ın asistinde Xeka'nın 45. dakikada kaydettiği golle Lille 1-0 galip kapatarak Süper Kupa'nın sahibi oldu. Diğer milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada dahil olurken Zeki Çelik cezası nedeniyle görev almadı.

Fransa Süper Kupa Finali'nde Lille ile PSG İsrail'in Tel Aviv şehrinde karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımızdan Mehmet Zeki Çelik'in kart cezalısı olduğu için oynamadığı mücadelede Burak Yılmaz ilk 11'de sahaya çıkarken bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı 78. dakikada oyuna dahil oldu.
Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Burak Yılmaz'ın 45. dakikada Xeka'ya yaptığı asistin ardından Lille 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille 2020-2021 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Bu sonucun ardından Lille tarihinde ilk kez Fransa Süper Kupası'nı kazandı.



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