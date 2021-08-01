02 Ağustos 2021, Pazartesi
Henry Onyekuru Olympiakos'ta!
Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı ve 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu. Nijeryalı kanat, Olympiakos'la sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gitti. | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Yunanistan oldu.
Nijeryalı oyuncu, Olympiakos'a imza atmak için Yunanistan'a gitti. Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.
RedNews'e konuşan tecrübeli oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Avrupa sahnesinde olmak için şampiyon olmaya çalışan takıma yardım etmek istiyorum. Ludogorets maçına hazır olacağımı düşünüyorum" dedi.
Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
YORUMLAR
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası