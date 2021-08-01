01 Ağustos 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Filistin'e destek olan Achraf Hakimi'ye PSG - Lille maçında çirkin protesto!
Fransa Süper Kupa maçında Lille ile PSG karşı karşıya geldi. İsrail'in Tel-Aviv kentinde oynanan mücadelede şok bir olay yaşandı. PSG'nin yıldız oyuncusu Achraf Hakimi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek paylaşımları yapması sebebiyle Bloomfield Stadyumu'ndaki karşılaşmada protesto edildi. | Son dakika spor haberleri
İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek olan PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi, Tel Aviv'de Lille ile oynanan Süper Kupa maçında ıslıklandı.
İŞTE HAKIMI'NIN MAYIS AYINDAKİ PAYLAŞIMI:
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