01 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Filistin'e destek olan Achraf Hakimi'ye PSG - Lille maçında çirkin protesto!

Hakimi'ye PSG - Lille maçında çirkin protesto!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

Fransa Süper Kupa maçında Lille ile PSG karşı karşıya geldi. İsrail'in Tel-Aviv kentinde oynanan mücadelede şok bir olay yaşandı. PSG'nin yıldız oyuncusu Achraf Hakimi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek paylaşımları yapması sebebiyle Bloomfield Stadyumu'ndaki karşılaşmada protesto edildi. | Son dakika spor haberleri

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek olan PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi, Tel Aviv'de Lille ile oynanan Süper Kupa maçında ıslıklandı.

İŞTE HAKIMI'NIN MAYIS AYINDAKİ PAYLAŞIMI:

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