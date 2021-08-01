01 Ağustos 2021, Pazar
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Galatasaray'da Fatih Terim'den Morutan açıklaması! "Resmi görüşme..."
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. Son günlerde sarı-kırmızılıların FCSB'de forma giyen Olimpiu Morutan'ı transfer edeceğine dair iddialara, teknik direktör Fatih Terim son noktayı koydu. Deneyimli teknik adam, "Olimpiu Morutan için hiç resmi görüşmemiz olmadı" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim, Rumen futbolcu Morutan olmuştu. Rumen basınında çıkan haberlerde Cimbom'un Rumen futbolcu için FCSB ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Morutan açıklamasında bulundu.
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Morutan için hiç resmi görüşmemiz olmadı" dedi.
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