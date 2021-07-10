Copa America'da perde kapanıyor... Final karşılaşmasında Arjantin ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Son şampiyon ünvanının sahibi Brezilya, ezeli rakibi Arjantin'le kozlarını paylaşacak. Daha önce milli takımla kupa kazanamayan Lionel Messi, bu hasretini dindirmek isterken; Sambacılar ise ünvanını koruma peşinde... Peki, Arjantin-Brezilya maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Copa America final maçında Arjantin ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Dev final öncesinde futbolseverler maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Arjantin-Brezilya maçının tüm detayları...

ARJANTİN-BREZİLYA MUHTEMEL 11'LERİ:

Arjantin: Martinez, Molina, Pezzella, Otamendi, Tagilafico, Rodriguez, Di Maria, Paredes, Gomez, Messi, Lautaro Martinez.

Brezilya: Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Everton, Casemiro, Fred, Richarlison, Neymar, Gabriel Jesus.

ARJANTİN - BREZİLYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arjantin - Brezilya Copa America finali 10 Temmuz Cumartesi'yi 11 Temmuz Pazar'a bağlayan gece TSİ 03.00'te başlayacak. Mücadeleyi Uruguaylı hakem Esteban Ostojich yönetirken, dev final Haber Global'den canlı yayınlanacak.

MESSİ İLK KUPASINI İSTİYOR

Adını Barcelona efsaneleri arasına yazdıran Lionel Messi, kariyerinde milli takımla kupa kazanamadı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, maçtan galibiyetle ayrılarak bu hasretini bitirmek istiyor.

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