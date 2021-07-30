Mahkemeden 'Avrupa Süper Ligi' kararı!
Son dakika spor haberi: Uzun süre gündem olan 'Avrupa Süper Ligi' konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devleri Juventus, Barcelona ve Real Madrid ortak bir bildiri yayımladı. İşte son detaylar...
Avrupa futbolunda dev kulüplerin Süper Ligi rüyası bitmiyor.
Büyük tartışmalara sepep olan projenin kurucu üyeleri arasında kalan üç kulüp, UEFA'nın cezai yaptırımlarını haksız bulan mahkeme kararının ardından ortak bildiri yayımladı.
Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in ortak açıklamasında, "UEFA'nın Avrupa futbolu üzerindeki tekelci zihniyetini gözler önüne seren bu kararı Avrupa Adalet Mahkemesi'ne taşıyacağız. Artık UEFA'nın tehditlerini dikkate almadan projemiz için çalışmalara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.
Avrupa futbolunda büyük ses getiren Süper Lig projesi, 12 kurucu kulüp tarafından açıklanmış ve kamuoyu tepkisinin ardından üyelerin sayısı 3'e düşmüştü.
Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in kurulması için öncülük ettiği proje, UEFA organizasyonlarından ayrılacak kulüplere daha yüksek gelir taahhüt ediyor.
UEFA'nın kendisini Avrupa futbolunun tek sahibi olarak gördüğü iddia edilen açıklamada, tekelci yaklaşımın futbola ve rekabete zarar verdiği aktarıldı.
Avrupa Birliği yasalarına uygun bir projenin başarısına güvenlerinin devam ettiğini belirten üç kulüp, futbolun paydaşlarıyla Avrupa Süper Ligi projesini yapıcı ve iş birlikçi bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.
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